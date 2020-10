Comentarista da Band, Neto testou positivo para Covid-19

O ex-jogador e comentarista de futebol da Band, Neto, de 54 anos, foi diagnosticado com coronavírus, no entanto, ele não apresentou sintomas.

Em nota, a Band falou sobre os cuidados com o ex-jogador. "Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Neto fez o exame PCR para detecção da Covid-19 e o resultado deu positivo. O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá em casa cumprindo a quarentena".

De acordo com a Folha de São Paulo, o repórter esportivo Fernando Fernandes vai assumir o comando do programa 'Os Donos da Bola', a partir desta quinta-feira (01) até a recuperação de Neto.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o comentarista agradeceu pelo apoio dos fãs e colegas. "Todos os colaboradores que tiveram contato com o apresentador estão sendo testados", reforça a nota."Era para eu estar com o Datena fazendo o jogo do Bayern e Borussia. Mas tenho de ficar de quarentena. Meus companheiros serão os livros e o futebol. Obrigado a todos pelas mensagens e vai dar tudo certo".