Comediante Filipe Pontes dá 1ª entrevista após ser preso por enforcar a mãe

O comediante Filipe Pontes, conhecido por participar de programas da TV Globo, concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular após ter sido preso por agredir a mãe, Silvania Fernandes.

Na conversa com a repórter Livia Zuccaro, ele afirma que está enfrentando problemas com abuso de bebidas alcoólicas. “Estou alcoólico, precisando de ajuda”. A entrevista vai ao ar no domingo, 8.

Filipe foi preso após enforcar a mãe após uma discussão, na qual ele a xingou de “puta, vagabunda e outras palavras do tipo”, conforme consta no Boletim de Ocorrência registrado pela própria matriarca. O responsável por chamar a polícia ao flagrar a agressão foi o irmão do comediante, que acordou assustado com o barulho da briga e imobilizou Filipe até a chegada da viaitura.

Apesar de ter registrado o caso e relatado a agressão, Silvania voltou atrás pouco depois negando que o filho a tenha agredido, desmentindo o seu próprio depoimento à polícia.

“Filipe chegou em casa alterado, bêbado, falando alto e eu pedindo para que ele falasse baixo. Alterado, ele começou a falar mais alto ainda. Meu outro filho acordou, tentou entrar no meio e virou uma discussão entre os dois irmãos. Eu, com medo de acontecer uma briga, entrei no meio para apartar e fui empurrada. Aconteceu uma briga dentro de casa, uma discussão. Foi chamada a polícia, ele foi levado à delegacia, foi feito boletim de ocorrência”, disse na ocasião.