Com Vitão na plateia, Luísa Sonza canta ‘Flores’ e rebola muito em festa de Virginia

Virginia Fonseca fez um festão na noite desta segunda-feira (21) para comemorar os 30 milhões de seguidores no Instagram e reuniu vários famosos no local. MATURIDADE! A Luisa Sonza cantou a música que ela tem com o Vitão na festa da Virgínia e ele cantou junto da plateia pic.twitter.com/Pqzu1ccC5m — BABALIZANDO-A Fazenda (@babalizand0) December 22, 2021 Luísa Sonza foi uma das atrações da festa e cantou ‘Flores’ com o ex-namorado, Vitão, na plateia. A cantora também rebolou muito ao som de hits como ‘Combatchy’ e ‘Agacha e Toma’. Show Luísa Sonza Na Festa Da Virginia pic.twitter.com/LC4uMlobF9 — CanalMaisSertanejo (@CanalMaisSerta1) December 22, 2021 Show Luísa Sonza Na Festa Da Virginia pic.twitter.com/aSZYGffcZM — CanalMaisSertanejo (@CanalMaisSerta1) December 22, 2021

