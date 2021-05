Com vídeo, viúvo desabafa na madrugada sobre saudades de Paulo Gustavo

O médico dermatologista publicou um vídeo do humorista em uma viagem dos dois à Austrália e desabafou: "As noites são mais difíceis sem você, meu amor". "Que saudade que eu estou de viver com você. Viajar, rir das suas palhaçadas, dessa alegria que preenchia todo e qualquer cômodo a todo momento".

Thales Bretas passou a noite com saudades do marido, Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 aos 42 anos.

