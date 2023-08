Com seios à mostra, Isis Valverde beija Marcus Buaiz no Festival de Cinema de Gramado

Your browser does not support the video tag.

Isis Valverde fez uma aparição pública ao lado do novo namorado, o empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa.

A atriz marcou presença no festival neste sábado (12) para divulgar o seu filme Ângela, que conta a história de Ângela Diniz, assassinada pelo companheiro, o empresário Doca Street.

Usando um longo vestido dourado com transparência, deixando o seios sutilmente à mostra, a atriz trocou um beijo com o namorado ao posar para as fotos no tapete vermelho.

Isis também deixou sua marca na calçada da fama de Gramado, colocando as mãos sob o cimento fresco.

A atriz, que não pretende mais atuar em novelas por enquanto, passou um tempo estudando em Los Angeles, nos EUA.

"Não tem espaço para eu não me renovar na minha carreira. Tomei outro caminho agora, vou me dedicar mais ao cinema. Depois de um tempo de pandemia, viagens e estudos, estou rodando o meu primeiro filme. Estou investindo em outros caminhos além das novelas para me renovar e me mostrar diferente para o público. Meu trabalho pede essa renovação e sempre vou estar em busca disso", disse ela em entrevista recente.