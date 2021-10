Com pé quebrado, Gretchen vai a Círio pagar promessa por se 'libertar do ex-marido'

Com o pé quebrado, a cantora Gretchen participou do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, neste domingo (10), em Belém. A cantora estava acompanhada do marido Esdras, familiares e amigos.

Ela revelou que fez uma promessa para que conseguisse vender o apartamento em Portugal e se “libertar do ex-marido”.

"Nossa Senhora de Nazaré, mais uma vez, me ajudou para que eu conseguisse isso e agora eu sou livre para estar com meu marido e para viver essa vida que eu vivo hoje, no Pará", contou.