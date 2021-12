Com novo namorado, Sarah Poncio experimenta aliança em joalheria

A influencer recém-separada de Jonathan Couto, que protagonizou um escândalo de traição com a atriz Letícia Almeida, lamentou na noite de ontem (14) a partida de Josué de volta para o Ceará, após a mãe biológica do menino interromper o processo de adoção e pedi-lo de volta.

Em clima de carinho, o casal passou na joalheria Tiffany & Co., e Sarah foi clicada colocando um anel no dedo anelar direito enquanto o amado observava.

Será que Sarah Poncio e Bruno Krupp vão dar um passo a mais no relacionamento? Nesta quarta-feira (15), a influenciadora foi fotografada passeando com o novo namorado em um shopping do Rio de Janeiro, e por lá experimentou uma aliança. Eles estavam acompanhados do pai de Sarah, o pastor milionário Márcio Poncio, e os dois filhos dela, José e João, um dia após a influencer perder a guarda de Josué.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.