Com hit de novela, The Manhattans traz repertório romântico a 2 shows no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - The Manhattans, um dos principais nomes do soul, volta ao Brasil para duas apresentações. Nesta sexta (8), no Qualistage (zona oeste do Rio) e, no domingo (10), no Espaço das Américas (zona oeste de São Paulo)

Com cerca de 60 anos de estrada, o grupo liderado por Gerald Alston traz um repertório romântico e nostálgico ao público com sucessos como "Kiss And Say Goodbye", "Shining Star", "Forever by Your Side", que fez parte da trilha sonora da novela brasileira "A Gata Comeu" (1985).

"Noite de pura nostalgia e inesquecível", diz Gerald Alston em nota.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 75 a R$ 320 e estão disponíveis no site da Eventim (Rio) e Ticket360 (SP).

No combate à pandemia de Covid-19, em ambas as casas é preciso levar comprovante de vacinação com pelo menos duas doses.

THE MANHATTANS FT. GERALD ALSTON

Rio de Janeiro

Quando: 8 de abril

Onde: Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795, Barra Funda, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 120 a R$ 320

Mais informação: eventim.com.br

São Paulo

Quando: 10 de abril

Onde: Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795, Barra Funda, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 75 a R$ 320

Mais informação: ticket360.com.br