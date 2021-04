Com Gusttavo Lima e Leonardo, confira as lives deste fim de semana

- Simone e Simaria com Tierry e Tarcísio do Arcodeon e mais suspresas - 17h (16h em Manaus)

No sábado, dia 3, Gusttavo Lima e Leonardo se juntam para uma live muito aguardada, a “Cachaça Cabaré 2”, marcada para começar às 20h (19h no horário de Manaus).

Além de Bruno e Marrone nesta quinta-feira (1º), abril começa com várias lives de peso neste feriado prolongado, garantindo diversão (ou sofrência, dependendo do gosto) em casa durante a pandemia.

