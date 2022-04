Com fuzis, PMs interrompem show de Tati Zaqui: ‘Abaixa essa porr*’

Um show de Tati Zaqui foi interrompido por policiais militares em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no último sábado (9). As imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (12).

O vídeo gravado por alguém que estava no show mostra os PMs chegando com fuzis em punho perto da funkeira: “Abaixa essa porr* aqui, caralh*”. Assustada, a cantora deixa o palco imediatamente.

Show de funkeira Tati Zaqui é interrompido por policiais armados na fronteira pic.twitter.com/DeTIe2Vqie — Babilônia (@hamudaniel19) April 12, 2022

A festa era para calouros de medicina de várias universidades.

A Polícia Militar informou que está apurando a conduta dos policiais, que alegaram terem acionados por vizinhos que reclamaram do som alto.

Veja a nota da PM: “Durante o atendimento, a equipe policial solicitou ao organizador do evento que encerrasse o show, devido ao grande número de ligações no 190 reclamando do barulho excessivo e da interdição das ruas em torno do clube, dificultando o trânsito dos pedestres e circulação dos motoristas. Os policiais militares emitiram a ordem clara para que o som fosse desligado, mas os músicos ignoraram a norma legal e continuaram com o evento. O evento foi encerrado e o responsável pelo evento qualificado por Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheio. Quanto à conduta da equipe policial durante o atendimento da ocorrência, será instaurado procedimento administrativo para esclarecer a dinâmica dos fatos”, informaram.