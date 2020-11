Com fotos rara de beijo, Maisa comemora 3 anos de namoro: 'tudinho pra mim'

Maisa Silva e Nicholas comemorou 3 anos de namoro com Nicholas Arashiro, de 19 anos, nesta quarta-feira, 18 de novembro. A atriz e apresentadora de 18 anos publicou uma sequência de fotos com o garoto, e fez uma declaração fofa.

Veja o que ela escreveu: "Ô amor, que bom comemorar esses 3 anos de amor ao seu lado. Te amo tanto que fico até ruim naquilo que eu faço de melhor: me expressar. São muitos momentos bons, muito aprendizado, risadas, conquistas e amadurecimento nesses 3 anos juntos. Não somos o casal perfeito e nunca seremos e tb pra que ne? Em time que tá ganhando a gente n mexe kkkk, só queria desejar muitas bênçãos e proteção de Deus na nossa vida. Quero continuar dividindo esses momentos tão lindos com você até os cabelos brancos estarem cobertos por tintura (talvez eu mude de ideia e não pinte, mas n to me comprometendo). Teamojunto meu lindo!!!

Ps: 3 anos que eu ouço "SÓ EU QUE ACHO QUE ELE É A CARA DO COLE? "meu deus a maisa namora??" "Pq ela nunca mostra o namorado?" kkkkkkkk. Vc é tudinho pra mim."