Com foto rara, sertanejo Xororó e mulher Noely comemoram 2ª dose da vacina

Mais cedo, o artista havia feito outro post mostrando quando chegava em casa após o post de vacinação. “Sabe de onde eu estou vindo? Do segundo melhor passeio do ano. A segunda dose da minha vacina. Agora um pouco mais tranquilo, mas ainda de máscara, assim que tem que ser. Certo? Saúde pra todos nós”.

A filha do casal, Sandy, comemorou o momento e comentou a publicação: “Meus amoreeeeess!!”. A nora, Monica Benini, casada com Júnior Lima, escreveu: “A coisa mais fofinha do mundo vcs dois!”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.