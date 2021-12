Com ex-BBBs madrinhas, Isabella Cecchi se casa à beira da praia em Natal

Isabella Cecchi se casou com o procurador público Pedro Orduña, no sábado (18) na praia de Pirambúzios, em Natal, Rio Grande do Norte. Na ocasião, a ex-participante do BBB 19, de 27 anos, sentiu o ‘frio na barriga’ antes de subir ao altar: "Estou extremamente feliz e emocionada por casar com o amor da minha vida na minha cidade natal. Saber que conseguimos reunir vários amigos de fora do estado para esse momento é muito especial", disse à revista Quem a influencer e estudante de Medicina. Entre 200 convidados, estavam as ex-BBBs Carol Peixinho, Hariany Almeida, Paula Sperling, Munik Nunes, que foram suas madrinhas, e também os ex-bbbs Paula Amorim e Breno. Cecchi usou um vestido com renda e manga longa criado por Yolancris, e caminhou ao altar com a mãe, Magda.

Fotos: Leo Franco/Agnews

