Com close na língua, Gabriel Medina troca beijaço com morena em balada

Agora com os cabelos platinados, o atleta curtiu o aniversário do empresário Rodrigo Bill na boate Provocateur. O vídeo da pegação foi filmado por um amigo de Medina e divulgado pelo instagram BahGossip.

Gabriel Medina está soltinho, soltinho após o fim do casamento com Yasmin Brunet e não quis saber de seguir muito tempo com a mesma pessoa e surgiu trocando um beijaço em uma balada com uma morena.

