Com câncer, mãe de Mileide chora em vídeo: 'não quero atrapalhar minha filha'

Doralice, mãe de Mileide Mihale, gravou um vídeo após sair na mídia que ela foi diagnosticada com um câncer. No pronunciamento, ela conta como descobriu e da decisão em não avisar para a filha que está confinada em A Fazenda.

"A minha filha viajou para esse reality show onde ela está agora. Após dez dias, tive um problema de sangramento, coisa rápida. Fui para a emergência, fiz uma consulta, tomei remédios, esperei estancar um pouco e fui para o exame de imagem. O médico detectou que é um câncer. Não era exatamente alarmante, mas é sério. Câncer é sempre sério, não é brincadeirinha", iniciou.

"Vou correr atrás da cura, do tratamento, do exame, de um bom médico. Aqui fiquei, conversei com Deus. Fiz vários exames, o médico me explicou tudo, repetiu exames, fizemos ressonância, tudo o que é preciso nessas horas. Meu caso não é cirúrgico, é quimio e radioterapia. Daquela que nem cai o cabelo. Eu cortei o meu cabelo por coincidência, mas não vai cair".

Ao falar sobre a filha, Doralice chora e diz que não quer atrapalhar a trajetória da filha no reality da Record.

"Eu implorei, pedi para todas as pessoas que trabalham com ela que jamais vazasse. Eu não quero atrapalhar a minha filha. O que eu mais quero é ver a minha filha campeã. Fiquei aqui até agora, não conseguia nem chorar, mas ontem vi a minha filha chorando e estou com meu coração... meu coração está sangrando desde ontem. Vi a minha filha naquele cantinho chorando, e a gente tem uma conexão muito forte. Eu acho que ela está sentindo que não está muito bem por aqui, mas Deus vai me dar força. Eu vou vencer".

"Não estou com medo, nunca senti medo e nem nunca tinha chorado uma lágrima. Mas por ela eu senti no meu coração, especialmente quando a vi chorando sem mais nem menos. Sei que ela está passando uns perrengues, porque tem perseguição em todo lugar. Mas a minha filha é resiliente, calma, educada".