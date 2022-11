Com câncer, Celso Portiolli é internado em São Paulo

"A minha bexiga respondeu até demais ao tratamento, [mas] precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então, vou ter que ficar esses três próximos dias no hospital para amenizar e tratar os sintomas agora”, explicou.

"É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. A minha saúde está excelente, perfeita, como divulguei esses dias ao lado do doutor Fernando Maluf, após fazer uma bateria de exames. Está top, mas eu tenho que fazer meu tratamento, a imunoterapia”, contou.

