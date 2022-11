Com a boca na vuvuzela, Geisy Arruda faz ensaio sensual para Copa

"Eu sonhei com a vitória do Brasil e o hexa seria um presente incrível para o nosso país! Amar e respirar futebol, somos conhecidos mundialmente por isso", disse Geisy.

Geisy Arruda já está pronta para torcer pelo Brasil, na Copa do Mundo do Catar. A empresária fez um ensaio sensual temático com a camisa da seleção, bola e vuvuzela.

