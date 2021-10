Coldplay volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coldplay estará no Rock in Rio para fazer o show de encerramento do palco Mundo em 10 de setembro de 2022. Liderada pelo vocalista Chris Martin, a banda britânica volta ao festival após 11 anos, quando fez sua primeira apresentação no evento na edição de 2011.

A perfomance no Rio faz parte da turnê mundial divulgada pelo grupo nesta quinta (14) e que começa em San José, na Costa Rica, em 18 de março. O anúncio ocorre na véspera do lançamento do novo álbum do grupo, o “Music of the Spheres”, que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa “My Universe”.

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Até o momento, o Rock in Rio divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.

Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro. CeeLo Green faz um tributo a James Brown em 10 de setembro, enquanto Ludmilla e Macy Gray se apresentam em 11 de setembro.

Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita de 23 de novembro a 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.

Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase de venda, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.

A versão do festival em Lisboa também foi adiada —em 2020 e 2021— e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Os ingressos estão disponíveis no site oficial com preços que variam de 74 euros (R$ 460) a 121 euros (R$ 750).

Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.

No início do mês, Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca foram anunciados para shows em Portugal e se uniram a outros três compatriotas antes confirmados: Anitta e Ivete Sangalo.

Programação Rock in Rio 2022

2 de setembro

Mundo

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Sunset

Nenhuma atração divulgada

3 de setembro

Mundo

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok

Sunset

Nenhuma atração divulgada

4 de setembro

Mundo

Justin Bieber

Demi Lovato

Iza

Sunset

Nenhuma atração divulgada

8 de setembro

Mundo

Nenhuma atração divulgada

Sunset

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

9 de setembro

Mundo

Nenhuma atração divulgada

Sunset

Nenhuma atração divulgada

10 de setembro

Mundo

Coldplay

Sunset

CeeLo Green

11 de setembro

Mundo

Dua Lipa

Ivete Sangalo

Sunset

Ludmilla

Macy Gray

Rock in Rio 2022

Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro

Onde: Parque Olímpico da Barra – av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Quanto: R$ 545 (Rock in Rio Card, já esgotados)

Mais informação: rockinrio.com