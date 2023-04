Vídeo: Cléber Machado se confunde e chama Jojo Todynho em transmissão na Record

O Cleber Machado chamando o Jogador do Água Santa de Jojo Todynho kkkk #FinalPaulistãoNaRecord pic.twitter.com/BPBhyu99R8 — Pablo (@Pablojhuan_br) April 2, 2023

O narrador Cléber Machado estreou na Record neste domingo (2), com a transmissão da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Água Santa. Porém, o que chamou a atenção foi um momento de confusão do narrador com o nome de um jogador.

Cléber Machado se confundiu ao trocar o nome do jogador Júnior Todinho e acabou o chamando de Jojo Todynho. O engano ocorreu durante a narração de um lance de falta em campo.

O ex-narrador da TV Globo foi demitido da emissora em 22 de março e fechou um acordo com a Record para transmitir as duas partidas finais do Paulistão.