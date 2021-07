Claudia Rodrigues é internada às pressas após surto e confusão mental

Claudia Rodrigues lida com a esclerose múltipla desde 2000. Ela precisou fazer uma pausa no tratamento para tomar a vacina contra a Covid-19. Em 25 de maio, a humorista tomou o imunizante e deve retornar à medicação em dezembro, segundo o Notícias da TV.

Claudia Rodrigues enfrentou mais um episódio na sua luta contra a esclerose múltipla nesta sexta-feira (9) e foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sintomas como confusão mental, dormência nos membros direito do corpo e cefaleia.

