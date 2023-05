Claudia Raia sobre rotina sexual durante gravidez: ‘taradíssima’

Claudia também comentou que a gestação após os 50 gerou mais comentários amorosos do que criticas: “Ao mesmo tempo em que eu recebi muito mais amor do que críticas, de mulheres que se sentem representadas, a questão é continuar sonhando a longo prazo. Falam que, depois dos 40, tem que diminuir os nossos anseios e sonhos. Por quê? Não pode ser dessa maneira”.

