Claudia Raia mostra barrigão de gravidez aos 55 anos

Claudia Raia já está com o barrigão bem proeminente, no sexto mês de gestação do seu terceiro filho Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello.

A atriz já é mãe de Enzo, 25, e Sophia, 19, do relacionamento com Edson Celulari, mas esse é o primeiro filho de Jarbas, de 53 anos.

No Instagram, a atriz de 55 anos empolgou os fãs ao mostrar a barriga em um vestido azul ao lado do marido no elevador. "Meus meninos", escreveu ela.

Claudia engravidou durante a menopausa alguns meses após a atriz ovular meses depois de uma tentativa frustrada de fertilização in vitro. A estimulação hormonal pela qual ela passou ao tentar a fertilização in vitro acabou resultando na gravidez inesperada meses depois.