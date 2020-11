Claudia Raia é investigada por publicar treino em casa no Instagram

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar denúncia contra Claudia Raia por susposto exercício ilegal da profissão de educadora física. As acusações partiram do Conselho Federal de Educação Física (Confef) após a atriz publicar um vídeo em sua conta do Instagram coordenando uma aula. A informação é do UOL.

O vídeo, gravado em 24 de março, mostra Claudia Raia praticando exercícios físicos ao lado do marido Jarbas Homem de Mello em seu apartamento. Ainda segundo a publicação, a artista relatou em depoimento que os exercícios foram elaborados pelo seu personal trainer Marcos Prado, formado em Educação Física.

O caso foi remetido ao Juizado Especial Criminal, que julga infrações menores, após decisão do Ministério Público. O UOL informou que no dia 6 deste mês a juíza do caso acolheu requerimento do MP.