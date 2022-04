Claudia Leitte retoma turnê em noite com Ivete Sangalo em Florianópolis

"Sou uma mulher completamente diferente da menina que fui no começo da minha carreira. Sempre vivi tudo com muito equilíbrio", afirmou a artista sobre o amadurecimento.

Em bate-papo recente com Zeca Camargo no site Uol, a cantora falou sobre seus planos de celebrar os 20 anos de carreira com um novo álbum.

Claudia se apresentará antes de Ivete Sangalo nesta noite de sexta em Florianópolis. As duas não cantarão juntas no palco. A abertura dos portões será às 21h.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Claudia Leitte retoma a turnê "CLBRA TOUR" nesta sexta (8) com um show em Florianópolis. As apresentações programadas para os próximos meses celebram os 20 anos da carreira da cantora.

