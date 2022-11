Claudia Leitte interrompe show em meio a gritos pró-Lula

Claudia Leitte interrompeu o show em meio a gritos em homenagem ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a Micareta Salvador, na Bahia, na noite da sexta-feira (4). A cantora também foi vaiada por parte do público.

a cara da claudia leitte quando começam a puxar o coro pra lula kkkkk ela merece muito pic.twitter.com/UUyyeAye94 — matheus (@whomath) November 5, 2022

A cantora, que mora com a família em Miami, nos Estados Unidos, já deu algumas declarações que fizeram o público a associar ao presidente Jair Bolsonaro, mas nega ter se posicionado politicamente.

Ela cantava "Chame Gente" quando a plateia começou a gritar: "Olê, olê olê olá, Lula, Lula". A cantora interrompeu a música e tentou conversar com o público, mas recebeu vaias de alguns. Em seguida, ela ficou em silêncio esperando os gritos pararem. Depois, disse: 'Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem".

No "Altas Horas" pós-pandemia, ela declarou que não se indigna com os problemas do Brasil por ter um "coração pacificador" e falando sobre "todo mundo" ter uma "luz". Após a repercussão negativa, Claudia pediu desculpas com um vídeo comentando o assunto.

Em outra ocasião, Claudinha postou uma foto de um abajur da sua casa em formato de uma bíblia e uma arma em cima.