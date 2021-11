Claudia Leitte é criticada após fazer show para multidão; Veja vídeo

Claudia Leitte vem sendo criticada nas redes sociais por show com aglomeração, neste sábado (27), no estacionamento do Espaço das Américas, em São Paulo. A cantora se apresentou em um trio elétrico e ‘arrastou’ uma multidão.

Claudia Leitte emocionada e grata pelo encontro de hoje @ClaudiaLeitte pic.twitter.com/6twM80Szbm — Rainha Leitte (@rainhaleittefc) November 27, 2021

Em vídeos que viralizaram, mostra uma multidão de pessoas sem o uso de máscara, item obrigatório para conter a disseminação da covid-19, além da falta de distanciamento social.

Antes do evento, a jurada do The Voice fez um convite para os fãs e afirmou que seria ‘realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo’, escreveu em uma publicação no Instagram.

Outros internautas saíram em defesa da cantora e lembraram que outros artistas já retornaram a agenda de show, com uma multidão de pessoas nos locais.