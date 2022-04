Cirurgia para estancar hemorragia no cérebro de Rodrigo Mussi dura mais de 3 horas

Rodrigo voltava do estádio onde assistia ao jogo do São Paulo contra o Palmeiras, quando sofreu o acidente. Ele foi arremessado para frente do veículo.

Segundo o colunista Fefito, do Uol, os médicos tentaram estancar a hemorragia no cérebro durante todo o dia e sem sucesso optaram pela neurocirurgia.

Rodrigo Mussi, 36, passou por uma cirurgia múltipla na cabeça e na perna, onde teve duas fraturas expostas. O procedimento durou mais de três na tentativa de estancar a hemorragia no cérebro do ex-bbb.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.