Cíntia Dicker pede respeito em meio a briga de Pedro Scooby e Luana Piovani

"O meu Porto Seguro bem aí! Na nossa casa ontem (porque infelizmente a uti fecha a noite), com a nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e DOI MUITO), na esperança de que tudo vai dar certo e de alguma maneira achar forças pq nossa filha precisa da gente bem. Pedimos juntos a Deus para iniciar o ano com notícias boas e ele atendeu nosso pedido", escreveu.

