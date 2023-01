Cintia Dicker fala pela 1ª vez sobre problema de saúde da filha

Aurora ficou 16 dias internada na UTI. Cíntia relembrou ainda que sofreu com tristeza puerpal - quadro que atinge as mulheres após o parto - e uma infecção na cirurgia da cesárea.

A pequena nasceu com gastrosquise, que é uma malformação congênita em que o bebê nasce com o intestino exposto.

Cintia Dicker revelou o problema de saúde que fez com que Aurora, sua filha com Pedro Scooby, passasse por três cirurgias ao nascer.

