Cinco ficam feridos em acidente com van que levava equipe de Gusttavo Lima

Cinco pessoas foram levadas para o hospital após acidente com van que transportava a equipe de Gusttavo Lima. O veículo bateu em um carro e capotou na manhã desta segunda-feira (20). O grupo seguia para o aeroporto de Recife após show em Soledade, na Paraíba, no domingo (19). O cantor não estava na van. Dois dos feridos ainda não haviam sido liberados. Ainda segundo o G1, uma das vítimas precisou passar por cirurgia no tórax. Os nomes e idades das vítimas não foram informados.

Veja também Van com banda de Gusttavo Lima capota em acidente na Paraíba

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.