Christian Bale relembra cachê 'mínimo' de 'Psicopata Americano'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Christian Bale, de 48 anos, relembrou aperto financeiro e cachê na época de "Psicopata Americano" (2000), filme protagonizado pelo artista.

Em entrevista a GQ, o astro britânico contou que ganhou pouquíssimo pelo trabalho no clássico cult. "Eles me pagaram o mínimo absoluto que eles tinham permissão legal para me pagar", revelou.

"E eu tinha uma casa que dividia com meu pai e minha irmã e que estava sendo tomada (judicialmente). Então a primeira coisa que pensei foi: 'Puta merda. Eu tenho que conseguir um pouco de dinheiro'", relembrou.

Christian ainda disse que os maquiadores recebiam mais que ele, que era o protagonista na trama. "Eu me lembro de uma vez estar sentado no trailer de maquiagem e os maquiadores riram de mim porque eu estava recebendo menos do que qualquer um deles", contou.

"E então essa foi a minha motivação depois disso. Era apenas: 'Eu tenho que conseguir o suficiente para que a casa não seja tomada'", afirmou.