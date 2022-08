Chrissy Teigen usa calcinha de R$ 2.700 para anunciar gravidez; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Chrissy Teigen, 36, usou seu perfil no Instagram na noite desta quarta-feira (3) para anunciar que está grávida. Ela, que havia perdido um bebê em setembro de 2020, celebrou a gestação de seu terceiro filho e afirmou que "a alegria voltou a encher nossa casa e nossos corações".

"Em todas as consultas eu disse a mim mesma: 'ok, se estiver saudável, hoje eu anuncio', mas, dou um suspiro de alívio ao ouvir um batimento cardíaco e decido que ainda estou muito nervosa. Acho que nunca sairei de um compromisso com mais emoção do que nervos, mas até agora, tudo está perfeito e lindo e estou me sentindo esperançosa e incrível", escreveu na publicação.

As duas fotos já acumulam mais de 2,8 milhões de curtidas, e um fato que chamou a atenção dos fãs foi o look da esposa de John Legend. A modelo usa um cropped preto e uma calcinha da Gucci, que custa US$ 520 no site oficial da marca, o equivalente a cerca de R$ 2.734.

Após perder seu bebê, chamado Jack, há dois anos, a modelo passou a fazer tratamento de fertilização in vitro. Na época, ela precisou ser levada às pressas para o hospital após sofrer um sangramento excessivo. Legend e Teigen também são pais de Luna, 6, e Miles, 4.