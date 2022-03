Chris Rock não quis requerer BO à polícia por tapa de Will Smith no Oscar 2022

O conflito entre Smith e Rock aconteceu quando o comediante fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith, com quem o ator é casado e que está com os cabelos raspados em decorrência de alopecia, doença que provoca queda capilar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Chris Rock se recusou a prestar queixa junto à polícia após ter recebido um tapa na cara desferido por Will Smith durante a 94ª edição do Oscar neste domingo (27). O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou a recusa de Rock à revista americana Variety.

