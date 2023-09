Chris Flores é afastada às pressas do Fofocalizando

A apresentadora Chris Flores foi afastada às pressas das gravações do programa Fofocalizando, no SBT. Ela sofreu uma contusão e quem assumiu o programa foi Flor Fernandez e Thiago Pasqualotto como comentaristas.

Flores sofreu uma luxação no ombro esquerdo e está em repouso com analgésicos e anti-inflamatórios, e também agendou exames para identificar a causa do problema.

"Eu tenho que dar um recado sobre a Chris. Ela teve um mau jeito no ombro e está no sofá assistindo a gente. Amanhã ela deve estar aqui com a gente", disse Cartolano.