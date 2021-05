Chorei por mães na pandemia, sem saber que ele ia, diz mãe de Paulo Gustavo

Ela também agradeceu aos fãs do humorista por todo apoio e orações. Eu não sabia do tamanho que meu filho representava. Ele passou que nem um cometa pela vida”, disse Déa.

"Eu estou muito triste, mas o meu filho deixou um exemplo contra o preconceito. O meu filho casou, o meu filho teve filhos maravilhosos. Eu tenho dois netos maravilhosos. Mas isso porque ele tem uma filha que segurou. Durante 1 ano, viajando pelo país, até as crianças nascerem, terminava o espetáculo dizendo que homofobia era crime e a corrupção mata. E roubar na pandemia é assassinato", ressaltou a mãe do humorista

A mãe do ator Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, fez um relato emocionante ao falar pela primeira vez sobre a morte do filho, vítima da Covid-19, em entrevista ao Fantástico, neste domingo (9).

