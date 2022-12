Chorando, ex de Bruno da seleção desmente jogador em vídeo de desabafo: 'fui chutada'

Julia Magalhães, ex-namorada do jogador seleção brasileira e Bruno Guimarães, desabafou hoje (16) em vídeos nos Stories após o jogador negar as informações de Leo Dias sobre o fim do relacionamento de 7 anos e uma ação judicial que ela move contra ele há 3 anos.



Atualmente, Bruno é noivo de Ana Lídia, com quem ele teve seu primeiro filho, e com quem Julia expôs uma traição do jogador.

A jovem começa afirmando que não pretendia falar, mas depois que ele desmentiu tudo em uma nota, precisou dar o seu lado da história. Julia afirma que tudo o que foi escrito na nota é mentira.

"Ele tá negando uma coisa que aconteceu. Eu tenho um processo há 'três anos, eu não posso comentar sobre ele porque tem segredo de Justiça. Eu não posso botar tudo a perder por uma coisa que eu luto pelo mínimo de dignidade por tudo o que eu passei, eu era uma menina, ainda sou, mas ele era o meu primeiro namorado, meu primeiro tudo. Então é um assunto pesado pra mim, não adianta. Quando eu vou falar sobre isso eu sempre choro", disse ela, começando a ficar com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada.

Ao longo do vídeo, Julia rebate que é julgada como "maria chuteira", afirmando que quando eles começaram a namorar os dois eram estudantes de escola e tinham 13 anos, e também afirma que sempre buscou independência trabalhando como menor aprendiz, estagiária, etc.

Julia afirma também que passou por humilhações e que em uma delas, uma outra pessoa foi levada para dentro da casa onde ela morava com o namorado, e que o jogador teria mandado uma mensagem a expulsando de casa. "Fui chutada", afirma ela, que disse ter desejado que o seu avião caísse no trajeto após ter deixado a casa onde morava com Bruno só com uma mochila nas costas.

Confira o relato completo no vídeo.