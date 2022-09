Chorando, Camilla de Lucas relata racismo em avião: ‘só pediram meu bilhete'

"Eu falo para vocês que as coisas acontecem e vocês acham que é mentira. estou voltando para casa agora e viajando de executiva. O voo está cheio e todos os assentos estão aqui e a mulher veio perguntar só o meu lugar e se eu realmente estava sentada aqui. A mulher só veio pedir o meu cartão para ver se meu lugar realmente era esse e não pediu para mais ninguém. Aí eu falo que as coisas acontecem e vocês acham que não acontece", iniciou.

