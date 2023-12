Chile rejeita nova Constituição, Lula e Bolsonaro apostam na polarização em eleições municipais e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chile rejeita nova Constituição, Lula e Bolsonaro apostam na polarização em eleições municipais, indústria prevê que novas regras deixarão geladeiras mais caras​ e outras notícias para começar esta segunda-feira (18).

AMÉRICA LATINA

Chile rejeita nova Constituição e freia avanço da ultradireita. Referendo decide que texto da época do ditador Pinochet segue vigente e dá respiro ao presidente Gabriel Boric.

ELEIÇÕES 2024

Lula e Bolsonaro apostam na polarização, e eleições municipais viram teste de rejeição. Presidente e ex reeditam 2022, programam viagens como cabos eleitorais e focam candidaturas favoritas ao 2º turno.

VIOLÊNCIA

Governo lança na 3ª iniciativa que promete bloquear celular roubado de forma mais rápida. Anúncio foi feito pelo secretário-executivo Ricardo Cappelli (Justiça) nas redes sociais.

INFLAÇÃO

Governo muda regras para geladeiras, e indústria prevê preço acima de R$ 5.000. Setor aponta saída de modelos mais baratos do mercado e aprofundamento de queda no consumo entre classes mais baixas.

AMBIENTE

78% dos brasileiros acham que atividades humanas impactam aquecimento global, mostra Datafolha. Pesquisa aponta que negacionismo climático cresce entre os mais velhos e com menor escolaridade.

MUNDO

Temporal arrasta avião, fecha aeroporto e deixa rastro de destruição em Buenos Aires. Fortes ventos deixam ao menos 15 feridos em festa e 15 pessoas mortas em Bahía Blanca, Moreno e Coronel Rosales.

ELEIÇÕES 2024

Nunes tem tarifa zero ofuscada por desgastes com Tarcísio, Bolsonaro e Marta. De olho em 2024, aliados do prefeito exaltam gratuidade em ônibus aos domingos e minimizam série de reveses na mesma semana.

COTIDIANO

Pandemia reduziu oportunidades educacionais de crianças e ampliou desigualdade, diz estudo. Ao levar em conta a alfabetização de crianças de 7 e 8 anos, índice de oportunidades caiu em 2022, mostra o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social.

VIOLÊNCIA

Empresário morto em confronto com a polícia nos Jardins era do ramo da medicina diagnóstica. Rogério Saladino recebeu policiais a tiros e foi morto, segundo a SSP; policial civil e vigilante também morreram.

CULTURA

Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, chega aos 80 após desafiar a morte. Músico lendário é a imagem do estilo de vida rebelde do rock, mesmo sem ser um dos melhores guitarristas do gênero.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Consumo de maconha durante gestação aumenta riscos à saúde, diz estudo. Problemas como hipertensão e baixo peso ao nascer são mais frequentes quando há exposição à substância.