Chico Moedas é cotado para o BBB24, diz colunista

O namoro terminou com Chico `cancelado` nacionalmente, após a cantora ler no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, uma carta aberta expondo a traição.

Amigo próximo de um dos maiores streamers do Brasil, Casemiro, o Cazé, Chico é investidor de bitcoin e outras criptomoedas. Foi através de uma entrevista viral de Chico que Luísa conheceu o rapaz, entrando em contato com ele através das redes sociais.

O criador de conteúdo explodiu no Brasil como namorado de Luísa Sonza, recebendo a homenagem com a música "Chico". Da mesma forma rápida que o romance começou, terminou, após a cantora descobrir que foi traída em um bar.

Chico Moedas estaria cotado como participante do 'Camarote' do BBB24. Pelo menos é o que diz o colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense.

