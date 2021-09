Chico Buarque se casa com jurista no Rio; veja fotos

Chico Buarque e a jurista Carol Proner se casaram em uma cerimônia civil realizada no sábado (18) no cartório de Itaipava, no Rio de Janeiro.

Muito discreto, o casal que está junto há 4 anos não divulgou nada nas redes sociais, mas o cartório que realizou a cerimônia não conteve a empolgação em registrar o casamento de um dos maiores nomes da música brasileira.

"Para nós celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner! Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", disse a página do cartório, que compartilhou imagens do momento.

Chico já foi casado com Marieta Severo, de 74 anos, por 33 anos, e tiveram três filhos juntos: Helena, Sílvia e Luísa. A união chegou ao fim em 1999. Depois, ele namorou por cinco anos a cantora Thais Gulin.

Advogada, Caroline é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutora em Direito Internacional pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, Proner fez estágio em Paris e é, desde 2009, co-diretora do Programa Máster Oficial da União Europeia, Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo - Universidade Pablo de Olavide/ Universidade Internacional da Andaluzia, na Espanha.

Ela é também autora de livros como “Teoria crítica dos direitos humanos: in memoriam Joaquin Herrera Flores”, “Antifascistas: contos, crônicas e poemas de resistência”, entre outros.