Chico Buarque e Carol Proner não vão poder ir ao casamento de Lula e Janja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chico Buarque e a advogada Carol Proner não vão conseguir ir à festa de casamento de Lula e Rosângela da Silva, a Janja, nesta quarta (18).

Os dois, que também formalizaram a união, em setembro do ano passado, explicaram aos noivos que tinham compromissos inadiáveis na Europa.

A advogada vai participar do lançamento presencial do Observatório Eleitoral da América Latina, uma rede internacional criada pelo Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas para acompanhar os pleitos do continente neste ano.

Entre eles estão as eleições legislativas e presidenciais da Colômbia, o referendo revogatório sobre a presidência do mexicano Andres Manuel Lopez Obrador e as eleições gerais no Brasil.

Carol Proner dirige o Instituto Joaquín Herrera Flores no Brasil, que integra o observatório.

Já Chico Buarque vai reencontrar a família de seu irmão alemão, Sergio Gunter, que o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, teve antes de se casar com a mãe do cantor, Maria Amélia Buarque de Holanda. E que o inspirou a escrever o livro "O Irmão Alemão", lançado em 2014.

Os encontros familiares, na Alemanha ou na França, viraram uma tradição, deslocando periodicamente dezenas de parentes que vivem em diferentes países. Este será o primeiro depois da pandemia de Covid-19, estava agendado há muito tempo e o artista não tinha como remarcá-lo.

A advogada afirma que ela e Chico desejavam compartilhar a celebração "do encontro emocionante" de Lula e Janja, mas era impossível faltar aos compromissos já agendados anteriormente.