Chico Buarque e Bethânia lerão trechos de 'Raízes do Brasil' e 'Macunaíma' em evento na USP

No último dia do USP Pensa Brasil será feito o lançamento o Observatório USP das Instituições, que busca discutir, de forma permanente, os problemas do país apontados durante o evento. A solenidade terá a participação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chico Buarque lerá um fragmento de "Raízes do Brasil", livro de autoria de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, na abertura do seminário USP Pensa Brasil, que ocorre na capital paulista a partir da próxima semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.