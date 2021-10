Chega ao fim o casamento de Paola Carosella com o fotógrafo Jason Lowe

"Oi Amores! Hoje vim dividir uma coisa com vocês. Divido porque tenho recebido muito amor ao longo dos meus anos de “pessoa pública”. São palavras de admiração, de alento, de carinho, vindas de pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem, que gostam do meu trabalho, que torcem, que ficam chateadas, que vibram, que votam, que dedicam tempo das suas vidas para mim, sem ao menos me conhecer de verdade. Me sinto honrada e muito agradecida", iniciou

A ex-Masterchef Paola Carosella anunciou o fim do seu casamento com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. Os dois estavam juntos desde 2013.

