Chega ao fim o casamento de Naiara Azevedo

Não por que acabou o amor, mas sim porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade! Em algum momento, nos desencontramos na vida a 2, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo sim, enquanto durou. Não tenho arrependimentos!!!! Só gratidão por tudo que vivi ao seu lado Rafael. Te desejo toda felicidade do mundo!!!!!! Obrigada por todos os momentos que tivemos juntos, e pela sua família que me acolheu desde o início! Você me deu uma enteada linda que eu irei amar para sempre !!!”, escreveu a cantora.

A cantora Naiara Azevedo anunciou o fim do casamento com Rafael Cabral. Os dois, que estavam juntos há 8 anos, se separaram há cerca de 10 dias.

