Chega ao fim namoro de Carol Castro e Bruno Cabrerizo

Carol Castro e Bruno Cabrerizo anunciaram o fim do namoro de três anos nesta quarta-feira, 22. O casal de atores divulgou um comunicado falando sobre o término. "Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Carol e eu decidimos seguir, cada um, o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou", escreveu ele.

