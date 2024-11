Chaves vai entrar na grade diária do SBT; saiba quando

O programa Chaves, que havia deixado de ser exibido pelo SBT em 2020, retornará à programação diária da emissora a partir de segunda-feira, 18 de novembro. A série, que teve reaparições em datas especiais como o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, e o Dia de Finados, agora será exibida regularmente às 18h30, antes do programa A Caverna Encantada.

A saída de Chaves da programação foi consequência de problemas contratuais entre a Televisa e o Grupo Chespirito, detentor dos direitos de exibição da série, atualmente liderado pelos herdeiros de Roberto Bolaños. Após negociações, as partes chegaram a um acordo em setembro, possibilitando o retorno do seriado.

A volta de Chaves causou mudanças na grade do SBT. Com o seriado mexicano ocupando o horário das 18h30, o programa A Caverna Encantada será transmitido às 19h45, o que antecipará a exibição do jornal SBT Brasil para as 20h45. O Programa do Ratinho passa a iniciar às 21h45, seguido pela Linha de Shows às 22h45.

A programação completa do SBT, válida a partir de 18 de novembro, será:

- 6h - Primeiro Impacto

- 9h30 - Chega Mais

- 13h30 - Carinha de Anjo

- 14h30 - Quando me Apaixono

- 15h30 - Fofocalizando

- 16h30 - Meu Caminho é Te Amar

- 17h15 - Tá na Hora

- 18h30 - Chaves

- 19h45 - A Caverna Encantada

- 20h45 - SBT Brasil

- 21h45 - Programa do Ratinho

- 22h45 - Linha de Shows

- 0h - The Noite

- 1h - Operação Mesquita

- 1h30 - SBT Podnight