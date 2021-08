Charlie Watts, baterista dos Stones morto aos 80, já não iria participar da nova turnê da banda

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O baterista Charllie Watts, que morreu na manhã desta terça-feira (24), já não iria participar da próxima turnê dos Rolling Stones. Ele estava afastado da carreira musical por problemas de saúde.

Watts morreu 19 dias após ter anunciado nas redes sociais da banda que precisaria se ausentar das apresentações por ter passado por uma cirurgia de emergência. A causa não foi revelada.

Os Rolling Stones haviam anunciado a retomada da turnê em julho, após adiamentos provocados pela pandemia. Treze apresentações estavam programadas para ocorrer nos Estados Unidos até novembro. A banda ainda não informou se haverá alguma alteração com a morte de Charlie Watts.

Em nota nas redes sociais do grupo, os Stones lamentaram a morte de Watts. "Era um dos maiores bateristas da sua geração", diz o comunicado, que pede ainda privacidade aos integrantes da banda neste momento.

Durante as apresentações da nova turnê dos Stones, Charlie Watts seria substituído por Steve Jordan --mas a ideia era que ele voltasse às baquetas e pudesse celebrar os 60 anos do grupo nos palcos no ano que vem.

"Estou me esforçando para ficar bem, mas aceitei, por recomendação médica, que isso vai demorar um pouco. Depois de toda a decepção com o atraso na turnê provocado pela Covid, não quero que os fãs dos Stones nos EUA que já compraram ingressos tenham outro adiamento ou cancelamento. Por isso, pedi que meu grande amigo Steve Jordan me cobrisse", Watts havia dito.

Esta não seria a primeira vez que Jordan assumiria a posição de Charlie Watts, que se ausentou da banda em 2004 para tratar um câncer.

Baterista dos Rolling Stones desde 196, Watts morreu aos 80 anos, em Londres.