Charlie Sheen pagará R$ 607 mil à ex-namorada após polêmica com HIV

"Tudo começou com o que pensei ser uma série de dores de cabeça insuportável. Pensei que fosse um tumor no cérebro. São três letras difíceis de digerir [HIV]. É uma mudança na vida de qualquer pessoa".

De acordo com a mulher, os dois usaram preservativos nas primeiras relações, porém, com o tempo, deixaram de se proteger. Ela ainda alega que Charlie lhe informou só depois sobre a doença.

As informações são do TMZ e do Radar. Charlie vai pagar 10 mil dólares (R$ 50,5 mil) mensais ao longo de um ano, até quitar os 120 mil.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Charlie Sheen, de 56 anos, fechou um acordo com a ex-namorada que o acusa de a expor ao vírus do HIV. O astro irá pagar 120 mil dólares (o equivalente a 607 mil reais).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.