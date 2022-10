Charles exibe porta-retratos com foto do casamento de Harry e Meghan

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante um encontro com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, o rei Charles 3º exibiu um porta-retratos com uma foto do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle.

A reunião foi a primeira das audiências semanais que o monarca terá com a política e aconteceu na tarde de hoje, no Palácio de Buckingham.

Em um vídeo compartilhado pela jornalista da ITV News Lizzie Robinson nas redes sociais, é possível ver a foto da família real no casamento de Meghan e Harry sobre uma mesa no canto da sala.

O retrato oficial foi feito pelo fotógrafo Alexi Lubormiski no Salão Verde do Palácio de Buckingham. A foto mostra os noivos Harry e Meghan com a rainha Elizabeth 2ª, príncipe Philip, o então príncipe Charles e sua mulher, Camilla Parker Bowles, príncipe William e Kate Middleton e a mãe de Meghan, Doria Ragland.

Nela, também estão os filhos mais velhos de William e Kate, George e Charlotte, e os outros pajens da cerimônia.

O rei também exibiu uma foto que mostra a rainha Elizabeth 2ª com os herdeiros do trono: Charles, William e George.

O retrato foi feito pelo fotógrafo Ranald Mackechnie na época do Natal de 2019, no Salão dos Tronos do Palácio de Buckingham, e foi divulgado em janeiro de 2020 para marcar o início de uma nova década.

O gesto de Charles vem após rumores de que a família segue em crise após Harry e Meghan deixarem a realeza.

Apesar de, em seu primeiro pronunciamento, o rei ter ressaltado seu "amor por Meghan e Harry", fontes afirmam que Harry se recusou a jantar com o pai durante o funeral da rainha após o monarca proibir a presença de Meghan em Balmoral, onde Elizabeth morreu.