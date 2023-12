Cezar Black pede Kally em namoro após A Fazenda

O romance de Cezar Black e Kally Fonseca engrenou após A Fazenda. O ex-peão pediu a loira em namoro e ela aceitou.

Black enviou um buquê de flores e fez o pedido que foi compartilhado por Kally nas redes sociais: “Você conseguiu me encontrar, me conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo mais viver sem ti. Amo tudo em você... Me deixa ser seu amor? Namora comigo?”, dizia o recado.

“Me perdi no jogo para me encontrar no amor”, escreveu ela.

“Como tudo que faço, me entreguei por inteiro, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena! Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo. Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade. Cezar errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos”, continuou.

Kally se declarou para o namorado: “Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje e o namoro começou. Te amo, meu Grudinho!!!”.